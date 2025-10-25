O que é Tokeo (TOKE)

Tokeo is a multi-chain Power dApp, available on iOS and Android, with a wallet at its core. It provides multiple features to users such as token swaps, Collectible trading, on/off-ramping, risk ratings, charting and descriptions, multiple other tooling Enhanced User Experience Tokeo revolutionizes the user experience, offering extensive personalization options and supported by an intelligent push notification engine. It introduces an exhilarating mobile-first approach that caters to Cardano users across the globe, ensuring seamless accessibility and engagement. Unique Features Tokeo is set to unveil groundbreaking features that redefine the trading experience on mobile devices. Moreover, we've streamlined the onboarding process for new users, making it simpler and more intuitive without compromising security. Our commitment extends to nurturing the Cardano ecosystem while seamlessly introducing the next generation of users. By facilitating direct on-chain interactions, Tokeo enables in-app token swaps and market-based collectible transactions, all within a native framework.

Recurso de Tokeo (TOKE) Whitepaper Site oficial

TOKE para moedas locais

Tokenomics de Tokeo (TOKE)

Compreender a tokenomics de Tokeo (TOKE) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token TOKE agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Tokeo (TOKE) Quanto vale hoje o Tokeo (TOKE)? O preço ao vivo de TOKE em USD é 0.01247616 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de TOKE para USD? $ 0.01247616 . Confira o O preço atual de TOKE para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Tokeo? A capitalização de mercado de TOKE é $ 664.22K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de TOKE? O fornecimento circulante de TOKE é de 53.23M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de TOKE? TOKE atingiu um preço máximo histórico de 0.081304 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de TOKE? TOKE atingiu um preço minímo histórico de 0.00745933 USD . Qual é o volume de negociação de TOKE? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para TOKE é -- USD . TOKE vai subir ainda este ano? TOKE pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do TOKE para uma análise mais detalhada.

