Informações de preço de Todin (TDN) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0.00109856 $ 0.00109856 $ 0.00109856 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0.00109856$ 0.00109856 $ 0.00109856 Máximo histórico $ 0.00443116$ 0.00443116 $ 0.00443116 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +1.07% Alteração de Preço (1D) +9.18% Variação de Preço (7d) +37.85% Variação de Preço (7d) +37.85%

O preço em tempo real de Todin (TDN) é $0.00109743. Nas últimas 24 horas, TDN foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0.00109856, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de TDN é $ 0.00443116, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, TDN variou +1.07% na última hora, +9.18% nas últimas 24 horas e +37.85% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Todin (TDN)

Capitalização de mercado $ 149.59K$ 149.59K $ 149.59K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 881.36K$ 881.36K $ 881.36K Fornecimento Circulante 136.17M 136.17M 136.17M Fornecimento total 802,285,308.8540871 802,285,308.8540871 802,285,308.8540871

A capitalização de mercado atual de Todin é $ 149.59K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TDN é 136.17M, com um fornecimento total de 802285308.8540871. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 881.36K.