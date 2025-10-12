Tokenomics de This Can Be Anything (IMAGINE)
Tokenomics e análise de preços de This Can Be Anything (IMAGINE)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de This Can Be Anything (IMAGINE), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre This Can Be Anything (IMAGINE)
$Imagine is a Solana-based memecoin born from the power of dreams, memes, and decentralized hope. Inspired by the limitless potential of internet culture and the imagination of the crypto community, Imagine isn't just a token, it's a movement. With lightning-fast Solana transactions and a community-driven spirit, Imagine lets holders dream big and meme even bigger.
Whether you're here for the vibes, the gains, or just to ride the next rocket to the moon, Imagine invites you to picture a world where memes rule the market and imagination is the only limit.
No roadmap. No promises. Just vibes. Imagine it. Believe it. Meme it.
Tokenomics de This Can Be Anything (IMAGINE): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de This Can Be Anything (IMAGINE) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens IMAGINE que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens IMAGINE podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do IMAGINE, explore o preço em tempo real do token IMAGINE!
Previsão de preço de IMAGINE
Quer saber para onde o IMAGINE pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do IMAGINE combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
