Informações de preço de thesis cat (QUANT) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00289093$ 0.00289093 $ 0.00289093 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) -3.07% Variação de Preço (7d) -3.07%

O preço em tempo real de thesis cat (QUANT) é --. Nas últimas 24 horas, QUANT foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de QUANT é $ 0.00289093, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, QUANT variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e -3.07% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de thesis cat (QUANT)

Capitalização de mercado $ 20.02K$ 20.02K $ 20.02K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 20.02K$ 20.02K $ 20.02K Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,998,023.0 999,998,023.0 999,998,023.0

A capitalização de mercado atual de thesis cat é $ 20.02K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de QUANT é 1000.00M, com um fornecimento total de 999998023.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 20.02K.