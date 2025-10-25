Informações de preço de Thermo Fisher xStock (TMOX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 549.45$ 549.45 $ 549.45 Menor preço $ 464.51$ 464.51 $ 464.51 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) +8.54% Variação de Preço (7d) +8.54%

O preço em tempo real de Thermo Fisher xStock (TMOX) é $549.4. Nas últimas 24 horas, TMOX foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de TMOX é $ 549.45, enquanto o mais baixo é $ 464.51.

Em termos de desempenho de curto prazo, TMOX variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e +8.54% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Thermo Fisher xStock (TMOX)

Capitalização de mercado $ 179.30K$ 179.30K $ 179.30K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.69M$ 11.69M $ 11.69M Fornecimento Circulante 326.37 326.37 326.37 Fornecimento total 21,271.404323034 21,271.404323034 21,271.404323034

A capitalização de mercado atual de Thermo Fisher xStock é $ 179.30K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TMOX é 326.37, com um fornecimento total de 21271.404323034. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 11.69M.