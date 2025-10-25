Preço de There Will Be Signs (SIGNS)
--
+1.10%
+2.21%
+2.21%
O preço em tempo real de There Will Be Signs (SIGNS) é --. Nas últimas 24 horas, SIGNS foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SIGNS é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.
Em termos de desempenho de curto prazo, SIGNS variou -- na última hora, +1.10% nas últimas 24 horas e +2.21% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.
A capitalização de mercado atual de There Will Be Signs é $ 48.87K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SIGNS é 935.00M, com um fornecimento total de 964919935.283183. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 50.44K.
Durante o dia de hoje, a variação do preço de There Will Be Signs em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de There Will Be Signs em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de There Will Be Signs em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de There Will Be Signs em USD foi de $ 0.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ 0
|+1.10%
|30 dias
|$ 0
|-18.68%
|60 dias
|$ 0
|-30.62%
|90 dias
|$ 0
|--
Signs is a Solana-based cryptocurrency project inspired by the viral phrase, “When I make it in crypto, I won’t say anything, but there will be signs.” The token serves as the foundation for a community-driven ecosystem focused on digital culture, wealth-building, and decentralized governance.
Initially launched in July 2024 and taken over by the community in October of the same year, Signs combines meme culture with utility, offering token-gated access to exclusive content, discussions, and opportunities in its private Discord community. The project has since expanded to include weekly wealth meditation content, a community treasury governed via DAO, and plans for an LST-NFT mint. The token incorporates a transparent liquidity schedule, with regular liquidity additions and time-locked token reserves. Governance functions and community initiatives are coordinated through a multisig-controlled DAO wallet.
Signs aims to build a long-term cultural and financial ecosystem around the concept of wealth signaling, discipline, and strategic patience, offering a layered experience for those aligned with its ethos.
Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.
