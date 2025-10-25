O que é There Will Be Signs (SIGNS)

Signs is a Solana-based cryptocurrency project inspired by the viral phrase, "When I make it in crypto, I won't say anything, but there will be signs." The token serves as the foundation for a community-driven ecosystem focused on digital culture, wealth-building, and decentralized governance. Initially launched in July 2024 and taken over by the community in October of the same year, Signs combines meme culture with utility, offering token-gated access to exclusive content, discussions, and opportunities in its private Discord community. The project has since expanded to include weekly wealth meditation content, a community treasury governed via DAO, and plans for an LST-NFT mint. The token incorporates a transparent liquidity schedule, with regular liquidity additions and time-locked token reserves. Governance functions and community initiatives are coordinated through a multisig-controlled DAO wallet. Signs aims to build a long-term cultural and financial ecosystem around the concept of wealth signaling, discipline, and strategic patience, offering a layered experience for those aligned with its ethos.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre There Will Be Signs (SIGNS) Quanto vale hoje o There Will Be Signs (SIGNS)? O preço ao vivo de SIGNS em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de SIGNS para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de SIGNS para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de There Will Be Signs? A capitalização de mercado de SIGNS é $ 48.87K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de SIGNS? O fornecimento circulante de SIGNS é de 935.00M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SIGNS? SIGNS atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SIGNS? SIGNS atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de SIGNS? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SIGNS é -- USD . SIGNS vai subir ainda este ano? SIGNS pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SIGNS para uma análise mais detalhada.

