O que é Theos (THEOS)

THEOS is a decentralized hybrid NFT marketplace that delivers smart contract infrastructure capable of fusing the securitization practice from traditional finance and AMM logic to ultimately arrive at market mechanisms for instant liquidity for NFTs.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Theos (THEOS) Site oficial