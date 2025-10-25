O preço ao vivo de Theo Short Duration US Treasury Fund hoje é 1.012 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de THBILL para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de THBILL facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Theo Short Duration US Treasury Fund hoje é 1.012 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de THBILL para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de THBILL facilmente na MEXC agora.

Preço de Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Preço em tempo real de 1 THBILL para USD

$1.012
$1.012$1.012
+0.30%1D
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)
Última atualização da página: 2025-10-25 15:36:48 (UTC+8)

Informações de preço de Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
Mínimo 24h
Máximo 24h

-0.22%

+0.35%

+0.26%

+0.26%

O preço em tempo real de Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) é $1.012. Nas últimas 24 horas, THBILL foi negociado entre a mínima de $ 1.008 e a máxima de $ 1.017, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de THBILL é $ 1.11, enquanto o mais baixo é $ 0.906552.

Em termos de desempenho de curto prazo, THBILL variou -0.22% na última hora, +0.35% nas últimas 24 horas e +0.26% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

A capitalização de mercado atual de Theo Short Duration US Treasury Fund é $ 131.27M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de THBILL é 129.52M, com um fornecimento total de 129522117.826256. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 131.27M.

Histórico de preços de Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Theo Short Duration US Treasury Fund em USD foi de $ +0.00357267.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Theo Short Duration US Treasury Fund em USD foi de $ +0.0079723336.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Theo Short Duration US Treasury Fund em USD foi de $ +0.0099618244.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Theo Short Duration US Treasury Fund em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.00357267+0.35%
30 dias$ +0.0079723336+0.79%
60 dias$ +0.0099618244+0.98%
90 dias$ 0--

O que é Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Theo is an institutional-grade tokenization platform that connects onchain capital to global financial markets. The platform enables access to traditional financial products like Treasury bills through tokenized infrastructure that includes deep liquidity, cross-chain functionality, and full DeFi composability from launch. Theo's first product, thBILL, demonstrates this "beyond issuance" approach by launching with complete ecosystem support across multiple chains rather than hoping for adoption over time.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Site oficial

Previsão de preço do Theo Short Duration US Treasury Fund (em USD)

Quanto valerá Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Theo Short Duration US Treasury Fund.

Confira a previsão de preço de Theo Short Duration US Treasury Fund agora!

THBILL para moedas locais

Tokenomics de Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Compreender a tokenomics de Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token THBILL agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Quanto vale hoje o Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)?
O preço ao vivo de THBILL em USD é 1.012 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de THBILL para USD?
O preço atual de THBILL para USD é $ 1.012. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Theo Short Duration US Treasury Fund?
A capitalização de mercado de THBILL é $ 131.27M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de THBILL?
O fornecimento circulante de THBILL é de 129.52M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de THBILL?
THBILL atingiu um preço máximo histórico de 1.11 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de THBILL?
THBILL atingiu um preço minímo histórico de 0.906552 USD.
Qual é o volume de negociação de THBILL?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para THBILL é -- USD.
THBILL vai subir ainda este ano?
THBILL pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do THBILL para uma análise mais detalhada.
