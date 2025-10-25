Informações de preço de Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 1.008 $ 1.008 $ 1.008 Mínimo 24h $ 1.017 $ 1.017 $ 1.017 Máximo 24h Mínimo 24h $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 Máximo 24h $ 1.017$ 1.017 $ 1.017 Máximo histórico $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Menor preço $ 0.906552$ 0.906552 $ 0.906552 Variação de Preço (1h) -0.22% Alteração de Preço (1D) +0.35% Variação de Preço (7d) +0.26% Variação de Preço (7d) +0.26%

O preço em tempo real de Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) é $1.012. Nas últimas 24 horas, THBILL foi negociado entre a mínima de $ 1.008 e a máxima de $ 1.017, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de THBILL é $ 1.11, enquanto o mais baixo é $ 0.906552.

Em termos de desempenho de curto prazo, THBILL variou -0.22% na última hora, +0.35% nas últimas 24 horas e +0.26% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Capitalização de mercado $ 131.27M$ 131.27M $ 131.27M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 131.27M$ 131.27M $ 131.27M Fornecimento Circulante 129.52M 129.52M 129.52M Fornecimento total 129,522,117.826256 129,522,117.826256 129,522,117.826256

A capitalização de mercado atual de Theo Short Duration US Treasury Fund é $ 131.27M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de THBILL é 129.52M, com um fornecimento total de 129522117.826256. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 131.27M.