Informações de preço de TheDip (THEDIP) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.88% Alteração de Preço (1D) +1.80% Variação de Preço (7d) +5.78% Variação de Preço (7d) +5.78%

O preço em tempo real de TheDip (THEDIP) é --. Nas últimas 24 horas, THEDIP foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de THEDIP é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, THEDIP variou -0.88% na última hora, +1.80% nas últimas 24 horas e +5.78% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de TheDip (THEDIP)

Capitalização de mercado $ 12.43K$ 12.43K $ 12.43K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 12.43K$ 12.43K $ 12.43K Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,998,330.178054 999,998,330.178054 999,998,330.178054

A capitalização de mercado atual de TheDip é $ 12.43K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de THEDIP é 1000.00M, com um fornecimento total de 999998330.178054. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 12.43K.