O que é The Standard EURO (EUROS)

EUROs is a decentralized stablecoin pegged to the value of the Euro. It operates on a principle of over-collateralization, where users lock up assets exceeding 110% of the EUROs they mint. These EUROs represent a 0% interest debt, giving users the flexibility of minting without fixed repayment deadlines. Its design ensures stability, transparency, and user autonomy, eliminating reliance on centralized entities.

