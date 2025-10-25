O que é The Odor (ODOR)

Crypto isn't a market, it's a busted sewage main. $ODOR crawled out of the pipe to tag every scam with a stink you can't wash away. He doesn't save the market. He haunts it, and the fouler it gets, the stronger he grows. More than a meme, $ODOR is resistance in its rawest form. Every rug, every extraction, every foul trick leaves a trail, and $ODOR clings to it like splooge on a bath towel. The stench exposes what charts and promises try to hide. Holders are the nose-blind cultists of decay, laughing while others gag. Scams fade. Liquidity dries. But the smell lingers. The cult grows. $ODOR remains.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre The Odor (ODOR) Quanto vale hoje o The Odor (ODOR)? O preço ao vivo de ODOR em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de ODOR para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de ODOR para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de The Odor? A capitalização de mercado de ODOR é $ 85.91K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de ODOR? O fornecimento circulante de ODOR é de 489.13M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ODOR? ODOR atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ODOR? ODOR atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de ODOR? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ODOR é -- USD . ODOR vai subir ainda este ano? ODOR pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ODOR para uma análise mais detalhada.

