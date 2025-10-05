Informações de preço de The Meerkat Meme (MEERKAT) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00003375 $ 0.00003375 $ 0.00003375 Mínimo 24h $ 0.00003541 $ 0.00003541 $ 0.00003541 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00003375$ 0.00003375 $ 0.00003375 Máximo 24h $ 0.00003541$ 0.00003541 $ 0.00003541 Máximo histórico $ 0.00208666$ 0.00208666 $ 0.00208666 Menor preço $ 0.00002486$ 0.00002486 $ 0.00002486 Variação de Preço (1h) -0.73% Alteração de Preço (1D) -2.97% Variação de Preço (7d) +27.44% Variação de Preço (7d) +27.44%

O preço em tempo real de The Meerkat Meme (MEERKAT) é $0.00003428. Nas últimas 24 horas, MEERKAT foi negociado entre a mínima de $ 0.00003375 e a máxima de $ 0.00003541, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MEERKAT é $ 0.00208666, enquanto o mais baixo é $ 0.00002486.

Em termos de desempenho de curto prazo, MEERKAT variou -0.73% na última hora, -2.97% nas últimas 24 horas e +27.44% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de The Meerkat Meme (MEERKAT)

Capitalização de mercado $ 34.26K$ 34.26K $ 34.26K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 34.26K$ 34.26K $ 34.26K Fornecimento Circulante 999.48M 999.48M 999.48M Fornecimento total 999,482,631.15692 999,482,631.15692 999,482,631.15692

A capitalização de mercado atual de The Meerkat Meme é $ 34.26K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MEERKAT é 999.48M, com um fornecimento total de 999482631.15692. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 34.26K.