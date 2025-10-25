Informações de preço de the mascot of crypto (CANDLE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -0.33% Variação de Preço (7d) -2.50% Variação de Preço (7d) -2.50%

O preço em tempo real de the mascot of crypto (CANDLE) é --. Nas últimas 24 horas, CANDLE foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CANDLE é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, CANDLE variou -- na última hora, -0.33% nas últimas 24 horas e -2.50% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de the mascot of crypto (CANDLE)

Capitalização de mercado $ 5.93K$ 5.93K $ 5.93K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.93K$ 5.93K $ 5.93K Fornecimento Circulante 998.75M 998.75M 998.75M Fornecimento total 998,748,946.045438 998,748,946.045438 998,748,946.045438

A capitalização de mercado atual de the mascot of crypto é $ 5.93K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CANDLE é 998.75M, com um fornecimento total de 998748946.045438. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.93K.