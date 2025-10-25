Informações de preço de THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00341605$ 0.00341605 $ 0.00341605 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -1.91% Alteração de Preço (1D) -10.59% Variação de Preço (7d) -11.42% Variação de Preço (7d) -11.42%

O preço em tempo real de THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) é --. Nas últimas 24 horas, PUMPATHON foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de PUMPATHON é $ 0.00341605, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, PUMPATHON variou -1.91% na última hora, -10.59% nas últimas 24 horas e -11.42% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON)

Capitalização de mercado $ 11.19K$ 11.19K $ 11.19K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.19K$ 11.19K $ 11.19K Fornecimento Circulante 999.42M 999.42M 999.42M Fornecimento total 999,418,677.362392 999,418,677.362392 999,418,677.362392

A capitalização de mercado atual de THE LONGEST PUMPFUN STREAM é $ 11.19K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PUMPATHON é 999.42M, com um fornecimento total de 999418677.362392. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 11.19K.