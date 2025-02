O que é The Kartel Project (KART)

The Kartel Project brings GameFi to Kujira, focused on providing users with both traditional and novel, innovative games to leverage their capital. Utilizing Kujira’s decentralized stablecoin USK as the in-game currency, users can enjoy verifiably fair games while competing against their peers.

Recurso de The Kartel Project (KART) Whitepaper Site oficial