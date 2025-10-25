O que é The book of SOL (SCRIPT)

$SCRIPT is a narrative-driven meme coin built on the Solana blockchain, blending crypto culture, storytelling, and community into a singular digital movement. Branded as The Book of Sol, SCRIPT isn't just a token — it's a cult-like ecosystem that chronicles the rise of the greatest meme coins on Solana through lore, characters, and on-chain rituals. Designed to reward belief, creativity, and participation, SCRIPT features: 30% of the total supply burned on launch to signal long-term commitment 20% of the supply locked for 6 months to build trust and deter short-term speculation A 69-piece NFT collection of Disciples, granting holders Early Contract Access (ECA) and rewards from the liquidity pool Rich crypto lore built around "Solly," the prophet, and his disciples (e.g., Popcat, WIF, GigaChad, Alchemist AI) No presale, no dev wallet allocations — fully decentralized and community-driven SCRIPT aims to serve as both a cultural archive and a launchpad for community-backed meme coin projects on Solana.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre The book of SOL (SCRIPT) Quanto vale hoje o The book of SOL (SCRIPT)? O preço ao vivo de SCRIPT em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de SCRIPT para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de SCRIPT para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de The book of SOL? A capitalização de mercado de SCRIPT é $ 70.69K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de SCRIPT? O fornecimento circulante de SCRIPT é de 699.94M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SCRIPT? SCRIPT atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SCRIPT? SCRIPT atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de SCRIPT? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SCRIPT é -- USD . SCRIPT vai subir ainda este ano? SCRIPT pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SCRIPT para uma análise mais detalhada.

