Informações de preço de The Bitcoin Mascot (BITTY) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.00365186 Máximo 24h $ 0.00428293 Máximo histórico $ 0.0200771 Menor preço $ 0 Variação de Preço (1h) -1.48% Alteração de Preço (1D) -12.35% Variação de Preço (7d) -29.08%

O preço em tempo real de The Bitcoin Mascot (BITTY) é $0.00370083. Nas últimas 24 horas, BITTY foi negociado entre a mínima de $ 0.00365186 e a máxima de $ 0.00428293, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BITTY é $ 0.0200771, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, BITTY variou -1.48% na última hora, -12.35% nas últimas 24 horas e -29.08% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de The Bitcoin Mascot (BITTY)

Capitalização de mercado $ 3.71M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.71M Fornecimento Circulante 999.35M Fornecimento total 999,346,722.561473

A capitalização de mercado atual de The Bitcoin Mascot é $ 3.71M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BITTY é 999.35M, com um fornecimento total de 999346722.561473. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.71M.