Informações de preço de The Best Website Ever (BWE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00212334$ 0.00212334 $ 0.00212334 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -1.91% Alteração de Preço (1D) -11.39% Variação de Preço (7d) -2.45% Variação de Preço (7d) -2.45%

O preço em tempo real de The Best Website Ever (BWE) é --. Nas últimas 24 horas, BWE foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BWE é $ 0.00212334, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, BWE variou -1.91% na última hora, -11.39% nas últimas 24 horas e -2.45% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de The Best Website Ever (BWE)

Capitalização de mercado $ 11.14K$ 11.14K $ 11.14K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.14K$ 11.14K $ 11.14K Fornecimento Circulante 992.09M 992.09M 992.09M Fornecimento total 992,093,906.634917 992,093,906.634917 992,093,906.634917

A capitalização de mercado atual de The Best Website Ever é $ 11.14K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BWE é 992.09M, com um fornecimento total de 992093906.634917. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 11.14K.