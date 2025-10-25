Informações de preço de The Amazing Digital Circus (TADC) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +2.11% Alteração de Preço (1D) -0.13% Variação de Preço (7d) -13.25% Variação de Preço (7d) -13.25%

O preço em tempo real de The Amazing Digital Circus (TADC) é --. Nas últimas 24 horas, TADC foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de TADC é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, TADC variou +2.11% na última hora, -0.13% nas últimas 24 horas e -13.25% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de The Amazing Digital Circus (TADC)

Capitalização de mercado $ 33.34K$ 33.34K $ 33.34K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 33.34K$ 33.34K $ 33.34K Fornecimento Circulante 999.96M 999.96M 999.96M Fornecimento total 999,961,147.512525 999,961,147.512525 999,961,147.512525

A capitalização de mercado atual de The Amazing Digital Circus é $ 33.34K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TADC é 999.96M, com um fornecimento total de 999961147.512525. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 33.34K.