Tokenomics de Tharwa USD (THUSD)

Descubra informações essenciais sobre Tharwa USD (THUSD), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.
Última atualização da página: 2025-10-12 05:25:05 (UTC+8)
USD

Tokenomics e análise de preços de Tharwa USD (THUSD)

Explore os principais dados de tokenomics e preço de Tharwa USD (THUSD), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Capitalização de mercado:
$ 670.13K
Fornecimento total:
$ 3.58M
Fornecimento circulante:
$ 668.92K
FDV (Avaliação totalmente diluída):
$ 3.59M
Máximo histórico:
$ 1.085
Mínimo histórico:
$ 0.873839
Preço atual:
$ 0.997755
Informação sobre Tharwa USD (THUSD)

Tharwa introduces a novel RWA-backed stablecoin model that solves the problem of tokenizing multi-asset funds, whilst simultaneously overcoming the limitations of algorithmic or over-collateralized crypto-backed stablecoins. This is complemented by AI and quantitative auto-rebalancing strategies to maximize yields and minimize risk for the underlying funds.

By creating the architecture for tokenizing funds that have a diversified, multi-asset backing, Tharwa delivers an improved risk profile compared to tokenized funds with single-asset backing. It also enables consistently higher yield that beats both Tradfi and on-chain funds via the most diversified mix of on-chain and off-chain assets. The AI-based auto-rebalancing strategies then amplify both these benefits. In doing so, Tharwa offers retail access to financial opportunities that are usually outside their reach either in the on-chain or off-chain world.

Site oficial:
https://tharwa.finance/

Tokenomics de Tharwa USD (THUSD): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de Tharwa USD (THUSD) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens THUSD que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens THUSD podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do THUSD, explore o preço em tempo real do token THUSD!

Previsão de preço de THUSD

Quer saber para onde o THUSD pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do THUSD combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.

