O preço ao vivo de Teddy the Tile Doge hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de TEDDY para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de TEDDY facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Teddy the Tile Doge hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de TEDDY para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de TEDDY facilmente na MEXC agora.

Mais sobre TEDDY

Informações sobre preços de TEDDY

Site oficial do TEDDY

Tokenomics de TEDDY

Previsão de preço de TEDDY

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Teddy the Tile Doge

Preço de Teddy the Tile Doge (TEDDY)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 TEDDY para USD

--
----
-16.00%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Teddy the Tile Doge (TEDDY)
Última atualização da página: 2025-10-25 18:16:00 (UTC+8)

Informações de preço de Teddy the Tile Doge (TEDDY) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.21%

-16.01%

-21.83%

-21.83%

O preço em tempo real de Teddy the Tile Doge (TEDDY) é --. Nas últimas 24 horas, TEDDY foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de TEDDY é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, TEDDY variou -0.21% na última hora, -16.01% nas últimas 24 horas e -21.83% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Teddy the Tile Doge (TEDDY)

$ 26.66K
$ 26.66K$ 26.66K

--
----

$ 26.66K
$ 26.66K$ 26.66K

929.60T
929.60T 929.60T

929,598,213,267,094.0
929,598,213,267,094.0 929,598,213,267,094.0

A capitalização de mercado atual de Teddy the Tile Doge é $ 26.66K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TEDDY é 929.60T, com um fornecimento total de 929598213267094.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 26.66K.

Histórico de preços de Teddy the Tile Doge (TEDDY) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Teddy the Tile Doge em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Teddy the Tile Doge em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Teddy the Tile Doge em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Teddy the Tile Doge em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-16.01%
30 dias$ 0+0.89%
60 dias$ 0-44.65%
90 dias$ 0--

O que é Teddy the Tile Doge (TEDDY)

Teddy - The Tile Doge, is a coin with a Doge on it! Dogecoin dev sold his Teddy, just like he sold his Dogecoin.... History repeats! Developer and team sold, left group inactive, community insisted to let them participate and now, we take over! Community claimed ownership for this token on Jul 24, 2025. We are listed on CoinMarketCap, CoinMun, CoinGem, and currently have over 400 members in our Telegram CTO platform. Token Holders are over 700+ at this time of writing. The reality is, Teddy is a really strong and powerful narrative! Teddy is a dog owned by a female influencer that does home improvements and made a tweet introducing the Teddy as the Tile Dog. Doge dev reacted to her post and she is followed by Doge dev and freaking Elon Musk. The original devs sent Doge developer, Billy, 3% supply which happens to him a lot but he never interacts with the projects, but in this case he did! He sold the same way he sold Doge back in the day. We want to continue pushing this token with support and in unity with the community as this potential can be as promising or more than the catalyst of Shiba Inu, Dogecoin, Pepe, Neiro, or Manyu.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Teddy the Tile Doge (TEDDY)

Site oficial

Previsão de preço do Teddy the Tile Doge (em USD)

Quanto valerá Teddy the Tile Doge (TEDDY) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Teddy the Tile Doge (TEDDY) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Teddy the Tile Doge.

Confira a previsão de preço de Teddy the Tile Doge agora!

TEDDY para moedas locais

Tokenomics de Teddy the Tile Doge (TEDDY)

Compreender a tokenomics de Teddy the Tile Doge (TEDDY) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token TEDDY agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Teddy the Tile Doge (TEDDY)

Quanto vale hoje o Teddy the Tile Doge (TEDDY)?
O preço ao vivo de TEDDY em USD é 0 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de TEDDY para USD?
O preço atual de TEDDY para USD é $ 0. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Teddy the Tile Doge?
A capitalização de mercado de TEDDY é $ 26.66K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de TEDDY?
O fornecimento circulante de TEDDY é de 929.60T USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de TEDDY?
TEDDY atingiu um preço máximo histórico de 0 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de TEDDY?
TEDDY atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de TEDDY?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para TEDDY é -- USD.
TEDDY vai subir ainda este ano?
TEDDY pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do TEDDY para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 18:16:00 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Teddy the Tile Doge (TEDDY)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,460.00
$111,460.00$111,460.00

+1.28%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,935.61
$3,935.61$3,935.61

+1.20%

Logo de Ping

Ping

PING

$0.07593
$0.07593$0.07593

+109.75%

Logo de Solana

Solana

SOL

$191.88
$191.88$191.88

+1.28%

Logo de ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$9.2214
$9.2214$9.2214

-52.62%

TOP volume

As criptomoedas com o maior volume de negociação

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,935.61
$3,935.61$3,935.61

+1.20%

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,460.00
$111,460.00$111,460.00

+1.28%

Logo de Solana

Solana

SOL

$191.88
$191.88$191.88

+1.28%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.5349
$2.5349$2.5349

+2.22%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.19696
$0.19696$0.19696

+1.04%

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

Logo de DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000279
$0.000000000000279$0.000000000000279

+179.00%

Logo de AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$1.699450
$1.699450$1.699450

+226,493.33%

Logo de HODL

HODL

HODL

$1.4772
$1.4772$1.4772

+5,808.80%

Principais altas

Principais altas do dia

Logo de HODL

HODL

HODL

$1.4772
$1.4772$1.4772

+5,808.80%

Logo de QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000009047
$0.0000000000000000009047$0.0000000000000000009047

+3,975.22%

Logo de Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0005844
$0.0005844$0.0005844

+710.54%

Logo de Giggle Fund

Giggle Fund

GIGGLE

$216.44
$216.44$216.44

+139.05%

Logo de Ping

Ping

PING

$0.07593
$0.07593$0.07593

+109.75%