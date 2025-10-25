Informações de preço de TeamWater (WATER) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00504707$ 0.00504707 $ 0.00504707 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.32% Alteração de Preço (1D) -3.56% Variação de Preço (7d) -13.68% Variação de Preço (7d) -13.68%

O preço em tempo real de TeamWater (WATER) é --. Nas últimas 24 horas, WATER foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WATER é $ 0.00504707, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, WATER variou +0.32% na última hora, -3.56% nas últimas 24 horas e -13.68% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de TeamWater (WATER)

Capitalização de mercado $ 41.25K$ 41.25K $ 41.25K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 41.25K$ 41.25K $ 41.25K Fornecimento Circulante 999.77M 999.77M 999.77M Fornecimento total 999,765,147.6873307 999,765,147.6873307 999,765,147.6873307

A capitalização de mercado atual de TeamWater é $ 41.25K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WATER é 999.77M, com um fornecimento total de 999765147.6873307. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 41.25K.