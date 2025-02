O que é Tari World (TARI)

The TARI WORLD platform provides compensation through real Estate NFT transactions and ecosystem participation in the actual map rendering space. The TARI WORLD's goal is to build a diverse and unique metaverse town by matching users based on common interests and forming their own communities.The TARI WORLD will provide all services related to total viral and business by grafting Web 3.0 technology for development of metaverse environment and blockchain technology for NFT issuance and transaction. Generation MZ, who can adapt and utilize this environment the quickest, shall be the core target. Therefore, entertainment services which meet their interest will be provided in the early stage of service, and the content pool will be gradually expanded.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Tari World (TARI) Whitepaper Site oficial