O que é Taproot (TAPROOT)

The Taproot Exchange is a TAP20 token asset issuance platform based on the Taproot assets protocol, which is the first to support the issuance, transfer, and trading of Taproot assets of different types and on different chains on the platform.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Taproot (TAPROOT) Whitepaper Site oficial