Informações de preço de Taoillium (SN109) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.73617 $ 0.73617 $ 0.73617 Mínimo 24h $ 0.776587 $ 0.776587 $ 0.776587 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.73617$ 0.73617 $ 0.73617 Máximo 24h $ 0.776587$ 0.776587 $ 0.776587 Máximo histórico $ 1.046$ 1.046 $ 1.046 Menor preço $ 0.344796$ 0.344796 $ 0.344796 Variação de Preço (1h) +1.49% Alteração de Preço (1D) -1.83% Variação de Preço (7d) +4.88% Variação de Preço (7d) +4.88%

O preço em tempo real de Taoillium (SN109) é $0.758492. Nas últimas 24 horas, SN109 foi negociado entre a mínima de $ 0.73617 e a máxima de $ 0.776587, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SN109 é $ 1.046, enquanto o mais baixo é $ 0.344796.

Em termos de desempenho de curto prazo, SN109 variou +1.49% na última hora, -1.83% nas últimas 24 horas e +4.88% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Taoillium (SN109)

Capitalização de mercado $ 938.24K$ 938.24K $ 938.24K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 938.24K$ 938.24K $ 938.24K Fornecimento Circulante 1.24M 1.24M 1.24M Fornecimento total 1,236,047.560428291 1,236,047.560428291 1,236,047.560428291

A capitalização de mercado atual de Taoillium é $ 938.24K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SN109 é 1.24M, com um fornecimento total de 1236047.560428291. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 938.24K.