O preço ao vivo de Tairon hoje é 0.00843 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de TAIRO para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de TAIRO facilmente na MEXC agora.

Mais sobre TAIRO

Informações sobre preços de TAIRO

Site oficial do TAIRO

Tokenomics de TAIRO

Previsão de preço de TAIRO

Preço de Tairon (TAIRO)

Preço em tempo real de 1 TAIRO para USD

$0.00843
$0.00843
-15.60%1D
Gráfico de preço em tempo real de Tairon (TAIRO)
Última atualização da página: 2025-10-25 15:36:34 (UTC+8)

Informações de preço de Tairon (TAIRO) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.00797912
$ 0.00797912
Mínimo 24h
$ 0.0101527
$ 0.0101527
Máximo 24h

$ 0.00797912
$ 0.00797912

$ 0.0101527
$ 0.0101527

$ 0.258846
$ 0.258846

$ 0.00754328
$ 0.00754328

+2.13%

-15.62%

-9.30%

-9.30%

O preço em tempo real de Tairon (TAIRO) é $0.00843. Nas últimas 24 horas, TAIRO foi negociado entre a mínima de $ 0.00797912 e a máxima de $ 0.0101527, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de TAIRO é $ 0.258846, enquanto o mais baixo é $ 0.00754328.

Em termos de desempenho de curto prazo, TAIRO variou +2.13% na última hora, -15.62% nas últimas 24 horas e -9.30% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Tairon (TAIRO)

$ 421.50K
$ 421.50K

--
--

$ 843.00K
$ 843.00K

50.00M
50.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Tairon é $ 421.50K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TAIRO é 50.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 843.00K.

Histórico de preços de Tairon (TAIRO) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Tairon em USD foi de $ -0.001561226116982305.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Tairon em USD foi de $ -0.0071538514.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Tairon em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Tairon em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.001561226116982305-15.62%
30 dias$ -0.0071538514-84.86%
60 dias$ 0--
90 dias$ 0--

O que é Tairon (TAIRO)

Tairon is the onchain MCP Supergraph, bringing every on-chain data source to AI. It provides developers with a unified way to discover, test, and integrate Model Context Protocol (MCP) compatible servers across Web3 and traditional applications. Tairon solves connectivity for LLMs, securely exposing blockchain data to intelligent systems.

  • For developers, it removes manually integrating protocol endpoints.
  • For LLMs and autonomous systems, it provides a machine-readable map of callable functionality across the decentralized stack.
  • For protocols, it ensures their data and tooling can be easily exposed, tested, and consumed by the next generation of applications.

Tairon standardizes MCP servers for AI. The result is a unified, verifiable, and interoperable data fabric that brings every on-chain data source into the reach of intelligence.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Tairon (TAIRO)

Site oficial

Previsão de preço do Tairon (em USD)

Quanto valerá Tairon (TAIRO) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Tairon (TAIRO) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Tairon.

Confira a previsão de preço de Tairon agora!

TAIRO para moedas locais

Tokenomics de Tairon (TAIRO)

Compreender a tokenomics de Tairon (TAIRO) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token TAIRO agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Tairon (TAIRO)

Quanto vale hoje o Tairon (TAIRO)?
O preço ao vivo de TAIRO em USD é 0.00843 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de TAIRO para USD?
O preço atual de TAIRO para USD é $ 0.00843. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Tairon?
A capitalização de mercado de TAIRO é $ 421.50K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de TAIRO?
O fornecimento circulante de TAIRO é de 50.00M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de TAIRO?
TAIRO atingiu um preço máximo histórico de 0.258846 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de TAIRO?
TAIRO atingiu um preço minímo histórico de 0.00754328 USD.
Qual é o volume de negociação de TAIRO?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para TAIRO é -- USD.
TAIRO vai subir ainda este ano?
TAIRO pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do TAIRO para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 15:36:34 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Tairon (TAIRO)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

$111,507.02

$3,934.04

$0.05700

$194.14

$8.4686

$3,934.04

$111,507.02

$194.14

$2.5422

$0.19808

$0.0000

$0.000000

$0.0000000000000000

$0.00000

$0.000000002009

$0.0000000000000000004899

$0.0005979

$0.3611

$0.2726

$222.92

