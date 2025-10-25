Informações de preço de syrupUSDT (SYRUPUSDT) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 1.096 $ 1.096 $ 1.096 Mínimo 24h $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 Máximo 24h Mínimo 24h $ 1.096$ 1.096 $ 1.096 Máximo 24h $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 Máximo histórico $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Menor preço $ 1.093$ 1.093 $ 1.093 Variação de Preço (1h) -0.00% Alteração de Preço (1D) +0.01% Variação de Preço (7d) +0.12% Variação de Preço (7d) +0.12%

O preço em tempo real de syrupUSDT (SYRUPUSDT) é $1.099. Nas últimas 24 horas, SYRUPUSDT foi negociado entre a mínima de $ 1.096 e a máxima de $ 1.1, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SYRUPUSDT é $ 1.11, enquanto o mais baixo é $ 1.093.

Em termos de desempenho de curto prazo, SYRUPUSDT variou -0.00% na última hora, +0.01% nas últimas 24 horas e +0.12% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de syrupUSDT (SYRUPUSDT)

Capitalização de mercado $ 1.05B$ 1.05B $ 1.05B Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.05B$ 1.05B $ 1.05B Fornecimento Circulante 959.57M 959.57M 959.57M Fornecimento total 959,565,225.194397 959,565,225.194397 959,565,225.194397

A capitalização de mercado atual de syrupUSDT é $ 1.05B, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SYRUPUSDT é 959.57M, com um fornecimento total de 959565225.194397. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.05B.