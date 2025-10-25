Informações de preço de Syrup USDC (SYRUPUSDC) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 1.13 Mínimo 24h $ 1.13 Máximo 24h $ 1.13 Máximo histórico $ 1.14 Menor preço $ 1.055 Variação de Preço (1h) +0.00% Alteração de Preço (1D) +0.03% Variação de Preço (7d) +0.14%

O preço em tempo real de Syrup USDC (SYRUPUSDC) é $1.13. Nas últimas 24 horas, SYRUPUSDC foi negociado entre a mínima de $ 1.13 e a máxima de $ 1.13, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SYRUPUSDC é $ 1.14, enquanto o mais baixo é $ 1.055.

Em termos de desempenho de curto prazo, SYRUPUSDC variou +0.00% na última hora, +0.03% nas últimas 24 horas e +0.14% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Syrup USDC (SYRUPUSDC)

Capitalização de mercado $ 1.32B Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.32B Fornecimento Circulante 1.16B Fornecimento total 1,163,726,391.925663

A capitalização de mercado atual de Syrup USDC é $ 1.32B, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SYRUPUSDC é 1.16B, com um fornecimento total de 1163726391.925663. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.32B.