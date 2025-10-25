Informações de preço de Synthetix sUSD (SUSD) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.983491 $ 0.983491 $ 0.983491 Mínimo 24h $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.983491$ 0.983491 $ 0.983491 Máximo 24h $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 Máximo histórico $ 2.45$ 2.45 $ 2.45 Menor preço $ 0.429697$ 0.429697 $ 0.429697 Variação de Preço (1h) -0.01% Alteração de Preço (1D) +0.51% Variação de Preço (7d) -0.31% Variação de Preço (7d) -0.31%

O preço em tempo real de Synthetix sUSD (SUSD) é $0.997416. Nas últimas 24 horas, SUSD foi negociado entre a mínima de $ 0.983491 e a máxima de $ 1.004, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SUSD é $ 2.45, enquanto o mais baixo é $ 0.429697.

Em termos de desempenho de curto prazo, SUSD variou -0.01% na última hora, +0.51% nas últimas 24 horas e -0.31% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Synthetix sUSD (SUSD)

Capitalização de mercado $ 43.35M$ 43.35M $ 43.35M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 43.35M$ 43.35M $ 43.35M Fornecimento Circulante 43.55M 43.55M 43.55M Fornecimento total 43,549,469.47020442 43,549,469.47020442 43,549,469.47020442

A capitalização de mercado atual de Synthetix sUSD é $ 43.35M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SUSD é 43.55M, com um fornecimento total de 43549469.47020442. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 43.35M.