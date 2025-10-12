Tokenomics de SynthesizeAI (SYNTH)
Tokenomics e análise de preços de SynthesizeAI (SYNTH)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de SynthesizeAI (SYNTH), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre SynthesizeAI (SYNTH)
SynthesizeAI is an AI-powered platform designed to simplify and automate crypto-related tasks for individuals, traders, and Web3 communities. It offers advanced AI tools for market analysis, trading insights, meme generation, and community engagement. The platform features Bee, an AI crypto sidekick that provides real-time market data, technical analysis, and trading signals, enhancing decision-making through voice and text commands . Additionally, SynthesizeAI automates meme creation tailored to crypto communities , boosting user engagement across the Web3 ecosystem. The $SYNTH token powers the ecosystem, offering holders benefits exclusive feature access, and community rewards. SynthesizeAI’s goal is to streamline crypto operations, enabling users to trade smarter, engage deeper, and manage assets efficiently—all through AI automation.
Tokenomics de SynthesizeAI (SYNTH): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de SynthesizeAI (SYNTH) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens SYNTH que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens SYNTH podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do SYNTH, explore o preço em tempo real do token SYNTH!
Previsão de preço de SYNTH
Quer saber para onde o SYNTH pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do SYNTH combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
Por que deve escolher a MEXC?
A MEXC é uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, confiada por milhões de usuários globalmente. Seja você iniciante ou profissional, a MEXC é o jeito mais fácil de acessar o universo cripto.
Aviso legal
Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.
Por favor, leia e compreenda o "Contrato do Usuário" e a "Política de Privacidade"