O que é Symbiosis SyBTC (SYBTC)

Symbiosis Finance is a multi-chain liquidity protocol. The platform aggregates exchange liquidity across EVM and selected non-EVM networks including TRON, Bitcoin, BNB, etc. Symbiosis Finance aims to solve a problem of liquidity transfer across multiple chains. With various bridges and swap platforms that currently create liquidity fragmentation, Symbiosis stands out as a unified easy-to-use solution that provides asset swap and liquidity transfer with one click and one transaction. $SIS is a native token of Symbiosis Finance protocol deployed on Ethereum, BNB, Scroll, ZK Sync Era, Arbitrum One, and Linea. The use cases originally designed for SIS include governance for the Symbiosis Protocol DAO and Treasury, protocol security, veSIS staking and rewarding incentives for Liquidity Provision. By staking SIS token within the Ethereum, BNB or zkSync networks, users can earn rewards. According to the website of the project, the SIS token additionally utilizes a liquidity rewarding program that includes ve (Vote Escrow) token - veSIS.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Symbiosis SyBTC (SYBTC) Quanto vale hoje o Symbiosis SyBTC (SYBTC)? O preço ao vivo de SYBTC em USD é 111,662 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de SYBTC para USD? $ 111,662 . Confira o O preço atual de SYBTC para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Symbiosis SyBTC? A capitalização de mercado de SYBTC é $ 1.17M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de SYBTC? O fornecimento circulante de SYBTC é de 10.52 USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SYBTC? SYBTC atingiu um preço máximo histórico de 126,825 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SYBTC? SYBTC atingiu um preço minímo histórico de 74,649 USD . Qual é o volume de negociação de SYBTC? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SYBTC é -- USD . SYBTC vai subir ainda este ano? SYBTC pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SYBTC para uma análise mais detalhada.

