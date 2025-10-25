Informações de preço de Swole Chad Doge (SWOGE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.0021127$ 0.0021127 $ 0.0021127 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.40% Alteração de Preço (1D) -7.78% Variação de Preço (7d) -23.76% Variação de Preço (7d) -23.76%

O preço em tempo real de Swole Chad Doge (SWOGE) é --. Nas últimas 24 horas, SWOGE foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SWOGE é $ 0.0021127, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, SWOGE variou +0.40% na última hora, -7.78% nas últimas 24 horas e -23.76% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Swole Chad Doge (SWOGE)

Capitalização de mercado $ 168.03K$ 168.03K $ 168.03K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 168.03K$ 168.03K $ 168.03K Fornecimento Circulante 999.75M 999.75M 999.75M Fornecimento total 999,746,839.054012 999,746,839.054012 999,746,839.054012

A capitalização de mercado atual de Swole Chad Doge é $ 168.03K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SWOGE é 999.75M, com um fornecimento total de 999746839.054012. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 168.03K.