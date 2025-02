O que é Swinca (SWI)

Swinca's mission is to allow anyone to become a landlord by oering the possibility to invest instantly in real estate worldwide by the real estate tokenization. The investors receive their share of the rents, as well as the respective capital gains of their investments.

