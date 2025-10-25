O preço ao vivo de Suzaku Token hoje é 0.04793327 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de SUZ para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de SUZ facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Suzaku Token hoje é 0.04793327 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de SUZ para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de SUZ facilmente na MEXC agora.

Preço de Suzaku Token (SUZ)

Preço em tempo real de 1 SUZ para USD

$0.04793327
-1.10%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Suzaku Token (SUZ)
Última atualização da página: 2025-10-25 15:35:24 (UTC+8)

Informações de preço de Suzaku Token (SUZ) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.04728917
Mínimo 24h
$ 0.04862073
Máximo 24h

$ 0.04728917
$ 0.04862073
$ 0.204252
$ 0.04728917
+0.02%

-1.11%

-7.01%

-7.01%

O preço em tempo real de Suzaku Token (SUZ) é $0.04793327. Nas últimas 24 horas, SUZ foi negociado entre a mínima de $ 0.04728917 e a máxima de $ 0.04862073, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SUZ é $ 0.204252, enquanto o mais baixo é $ 0.04728917.

Em termos de desempenho de curto prazo, SUZ variou +0.02% na última hora, -1.11% nas últimas 24 horas e -7.01% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Suzaku Token (SUZ)

$ 1.38M
--
$ 4.79M
28.87M
100,000,000.0
A capitalização de mercado atual de Suzaku Token é $ 1.38M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SUZ é 28.87M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.79M.

Histórico de preços de Suzaku Token (SUZ) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Suzaku Token em USD foi de $ -0.00054023204885214.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Suzaku Token em USD foi de $ -0.0231635945.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Suzaku Token em USD foi de $ -0.0300883894.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Suzaku Token em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.00054023204885214-1.11%
30 dias$ -0.0231635945-48.32%
60 dias$ -0.0300883894-62.77%
90 dias$ 0--

O que é Suzaku Token (SUZ)

Suzaku is the Decentralization Hub for Avalanche L1s.

It is a permissionless protocol allowing:

  • Anyone to (re)stake their assets to provide cryptoeconomic security
  • Anyone to curate (re)staking strategies for their delegators
  • Anyone to operate infrastructure to decentralize L1 blockchains
  • Anyone to create their L1 and secure their decentralization journey

Avalanche is a network of blockchains known for its flexibility and scalability, with a focus on Web3 gaming and other resource-demanding endeavours. Avalanche also caters to developers who wish to build their own blockchain networks for scalability, sovereignty, or regulatory reasons.

Each Avalanche chain (simply called “Avalanche L1”) is fully sovereign with its independent consensus and data layers, and specific security model, while remaining natively interoperable with other L1s of the Avalanche ecosystem.

Suzaku positions itself as the go-to protocol to help new L1s with all these challenging questions. In order to understand what they do, we should first briefly touch upon liquid staking through LSTs (Liquid Staking Tokens) and restaking.

In a simplified version, restaking is a powerful concept, where new L1s can “borrow” security from established networks in exchange for some rewards for validators. For L1s launching on Suzaku, this means the following benefits:

  • Solving the cold-start problem. New projects will struggle to attract enough validators to secure their network at launch. Restaking allows them to leverage existing stake on other networks. This provides them with immediate cryptoeconomic security without needing to bootstrap their own from scratch.
  • Increased gains for (re)stakers. Users can restake their tokens to secure multiple L1s, earning an APY from each of these. This increases the % amount one can make from their assets.

LSTs are tokenised representations of staked assets. You can think of them as tokenised receipts that confirm your stake, but also allow you to further use this receipt in DeFi. And besides the better capital efficiency, there’s another important aspect - simplicity. Staking itself is usually somewhat of a complex process for beginners, but getting your hands on an LST is as easy as buying any other token.

The new L1 benefits from this service in multiple ways. The fact that the LSTs allow for much greater capital efficiency, they act as a powerful catalyst for broader participation. This indirectly supports decentralization by encouraging broader participation in staking. If there is also sufficient liquidity on the LST, users can also efficiently exit their position instantaneously on the secondary markets, further increasing their appeal.

In essence, Suzaku is an automated marketplace to connect Avalanche validators with new Avalanche sovereign L1s, while boosting yields for stakers.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Previsão de preço do Suzaku Token (em USD)

Quanto valerá Suzaku Token (SUZ) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Suzaku Token (SUZ) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Suzaku Token.

Confira a previsão de preço de Suzaku Token agora!

SUZ para moedas locais

Tokenomics de Suzaku Token (SUZ)

Compreender a tokenomics de Suzaku Token (SUZ) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token SUZ agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Suzaku Token (SUZ)

Quanto vale hoje o Suzaku Token (SUZ)?
O preço ao vivo de SUZ em USD é 0.04793327 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de SUZ para USD?
O preço atual de SUZ para USD é $ 0.04793327. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Suzaku Token?
A capitalização de mercado de SUZ é $ 1.38M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de SUZ?
O fornecimento circulante de SUZ é de 28.87M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SUZ?
SUZ atingiu um preço máximo histórico de 0.204252 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SUZ?
SUZ atingiu um preço minímo histórico de 0.04728917 USD.
Qual é o volume de negociação de SUZ?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SUZ é -- USD.
SUZ vai subir ainda este ano?
SUZ pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SUZ para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 15:35:24 (UTC+8)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco.

