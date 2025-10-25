Preço de Suzaku Token (SUZ)
O preço em tempo real de Suzaku Token (SUZ) é $0.04793327. Nas últimas 24 horas, SUZ foi negociado entre a mínima de $ 0.04728917 e a máxima de $ 0.04862073, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SUZ é $ 0.204252, enquanto o mais baixo é $ 0.04728917.
Em termos de desempenho de curto prazo, SUZ variou +0.02% na última hora, -1.11% nas últimas 24 horas e -7.01% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.
A capitalização de mercado atual de Suzaku Token é $ 1.38M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SUZ é 28.87M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.79M.
Durante o dia de hoje, a variação do preço de Suzaku Token em USD foi de $ -0.00054023204885214.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Suzaku Token em USD foi de $ -0.0231635945.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Suzaku Token em USD foi de $ -0.0300883894.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Suzaku Token em USD foi de $ 0.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ -0.00054023204885214
|-1.11%
|30 dias
|$ -0.0231635945
|-48.32%
|60 dias
|$ -0.0300883894
|-62.77%
|90 dias
|$ 0
|--
Suzaku is the Decentralization Hub for Avalanche L1s.
It is a permissionless protocol allowing:
Avalanche is a network of blockchains known for its flexibility and scalability, with a focus on Web3 gaming and other resource-demanding endeavours. Avalanche also caters to developers who wish to build their own blockchain networks for scalability, sovereignty, or regulatory reasons.
Each Avalanche chain (simply called “Avalanche L1”) is fully sovereign with its independent consensus and data layers, and specific security model, while remaining natively interoperable with other L1s of the Avalanche ecosystem.
Suzaku positions itself as the go-to protocol to help new L1s with all these challenging questions. In order to understand what they do, we should first briefly touch upon liquid staking through LSTs (Liquid Staking Tokens) and restaking.
In a simplified version, restaking is a powerful concept, where new L1s can “borrow” security from established networks in exchange for some rewards for validators. For L1s launching on Suzaku, this means the following benefits:
LSTs are tokenised representations of staked assets. You can think of them as tokenised receipts that confirm your stake, but also allow you to further use this receipt in DeFi. And besides the better capital efficiency, there’s another important aspect - simplicity. Staking itself is usually somewhat of a complex process for beginners, but getting your hands on an LST is as easy as buying any other token.
The new L1 benefits from this service in multiple ways. The fact that the LSTs allow for much greater capital efficiency, they act as a powerful catalyst for broader participation. This indirectly supports decentralization by encouraging broader participation in staking. If there is also sufficient liquidity on the LST, users can also efficiently exit their position instantaneously on the secondary markets, further increasing their appeal.
In essence, Suzaku is an automated marketplace to connect Avalanche validators with new Avalanche sovereign L1s, while boosting yields for stakers.
Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.
