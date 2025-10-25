Preço de SURREAL AI (SURREAL)
-0.86%
-53.19%
+3.52%
+3.52%
O preço em tempo real de SURREAL AI (SURREAL) é --. Nas últimas 24 horas, SURREAL foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SURREAL é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.
Em termos de desempenho de curto prazo, SURREAL variou -0.86% na última hora, -53.19% nas últimas 24 horas e +3.52% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.
A capitalização de mercado atual de SURREAL AI é $ 19.33K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SURREAL é 999.95M, com um fornecimento total de 999947317.781994. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 19.33K.
Durante o dia de hoje, a variação do preço de SURREAL AI em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de SURREAL AI em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de SURREAL AI em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de SURREAL AI em USD foi de $ 0.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ 0
|-53.19%
|30 dias
|$ 0
|--
|60 dias
|$ 0
|--
|90 dias
|$ 0
|--
This project is a memecoin centered around the creation, distribution, and promotion of “AI brain rot” style memes, heavily inspired by chaotic, fast-paced, and surreal content found on platforms like TikTok. Our goal is to embrace and amplify a new wave of internet humor by leveraging artificial intelligence to generate memes that capture the absurdity, randomness, and cultural relevance of viral TikTok trends. This type of content is characterized by overstimulating visuals, distorted audio, and nonsensical humor — a format that has become a defining feature of modern meme culture, especially among younger audiences such as Gen Z.
The memecoin serves as both a digital asset and a cultural vehicle, aiming to unite communities who thrive on irony, satire, and experimental internet art. It brings together blockchain technology, AI content generation, and social media virality into one ecosystem where users can create, share, and engage with content while being rewarded through token incentives. Users will be able to participate in meme contests, collaborate on AI-generated meme formats, and vote on the best brain rot creations — all within a decentralized and gamified environment.
By aligning a memecoin with this evolving content style, the project taps into a fast-growing digital subculture that values creativity, speed, and irreverence over traditional content formats. The token itself becomes a symbol of participation in this movement — not just a speculative asset, but a tool for interaction and expression within the meme economy. Through strategic partnerships with AI developers, meme creators, and TikTok influencers, the project will constantly evolve alongside internet trends, ensuring the content remains fresh, engaging, and virally potent.
Additionally, the project aims to create open-source AI tools that allow anyone to generate brain rot-style memes without prior editing or design experience, further democratizing meme creation. This empowers everyday users to join the creative process and amplifies the reach and relatability of the content. As more users participate, the memecoin gains utility, visibility, and value, reinforcing the community-led nature of the ecosystem.
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|10-24 21:49:00
|Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
|10-23 22:32:48
|Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
|10-23 15:34:02
|Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
|10-23 01:13:05
|Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
|10-22 21:14:27
|Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
|10-22 12:58:37
|Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões
