Logo de SURREAL AI

Preço de SURREAL AI (SURREAL)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 SURREAL para USD

--
----
-53.10%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de SURREAL AI (SURREAL)
Última atualização da página: 2025-10-25 16:58:43 (UTC+8)

Informações de preço de SURREAL AI (SURREAL) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.86%

-53.19%

+3.52%

+3.52%

O preço em tempo real de SURREAL AI (SURREAL) é --. Nas últimas 24 horas, SURREAL foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SURREAL é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, SURREAL variou -0.86% na última hora, -53.19% nas últimas 24 horas e +3.52% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de SURREAL AI (SURREAL)

$ 19.33K
$ 19.33K$ 19.33K

--
----

$ 19.33K
$ 19.33K$ 19.33K

999.95M
999.95M 999.95M

999,947,317.781994
999,947,317.781994 999,947,317.781994

A capitalização de mercado atual de SURREAL AI é $ 19.33K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SURREAL é 999.95M, com um fornecimento total de 999947317.781994. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 19.33K.

Histórico de preços de SURREAL AI (SURREAL) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de SURREAL AI em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de SURREAL AI em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de SURREAL AI em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de SURREAL AI em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-53.19%
30 dias$ 0--
60 dias$ 0--
90 dias$ 0--

O que é SURREAL AI (SURREAL)

This project is a memecoin centered around the creation, distribution, and promotion of “AI brain rot” style memes, heavily inspired by chaotic, fast-paced, and surreal content found on platforms like TikTok. Our goal is to embrace and amplify a new wave of internet humor by leveraging artificial intelligence to generate memes that capture the absurdity, randomness, and cultural relevance of viral TikTok trends. This type of content is characterized by overstimulating visuals, distorted audio, and nonsensical humor — a format that has become a defining feature of modern meme culture, especially among younger audiences such as Gen Z.

The memecoin serves as both a digital asset and a cultural vehicle, aiming to unite communities who thrive on irony, satire, and experimental internet art. It brings together blockchain technology, AI content generation, and social media virality into one ecosystem where users can create, share, and engage with content while being rewarded through token incentives. Users will be able to participate in meme contests, collaborate on AI-generated meme formats, and vote on the best brain rot creations — all within a decentralized and gamified environment.

By aligning a memecoin with this evolving content style, the project taps into a fast-growing digital subculture that values creativity, speed, and irreverence over traditional content formats. The token itself becomes a symbol of participation in this movement — not just a speculative asset, but a tool for interaction and expression within the meme economy. Through strategic partnerships with AI developers, meme creators, and TikTok influencers, the project will constantly evolve alongside internet trends, ensuring the content remains fresh, engaging, and virally potent.

Additionally, the project aims to create open-source AI tools that allow anyone to generate brain rot-style memes without prior editing or design experience, further democratizing meme creation. This empowers everyday users to join the creative process and amplifies the reach and relatability of the content. As more users participate, the memecoin gains utility, visibility, and value, reinforcing the community-led nature of the ecosystem.

Recurso de SURREAL AI (SURREAL)

Site oficial

Previsão de preço do SURREAL AI (em USD)

Quanto valerá SURREAL AI (SURREAL) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em SURREAL AI (SURREAL) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para SURREAL AI.

Confira a previsão de preço de SURREAL AI agora!

SURREAL para moedas locais

Tokenomics de SURREAL AI (SURREAL)

Compreender a tokenomics de SURREAL AI (SURREAL) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token SURREAL agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre SURREAL AI (SURREAL)

Quanto vale hoje o SURREAL AI (SURREAL)?
O preço ao vivo de SURREAL em USD é 0 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de SURREAL para USD?
O preço atual de SURREAL para USD é $ 0. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de SURREAL AI?
A capitalização de mercado de SURREAL é $ 19.33K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de SURREAL?
O fornecimento circulante de SURREAL é de 999.95M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SURREAL?
SURREAL atingiu um preço máximo histórico de 0 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SURREAL?
SURREAL atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de SURREAL?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SURREAL é -- USD.
SURREAL vai subir ainda este ano?
SURREAL pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SURREAL para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 16:58:43 (UTC+8)

