Informações de preço de sun wukong (WUKONG) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.00000804 Máximo 24h $ 0.00000825 Máximo histórico $ 0.00101444 Menor preço $ 0.00000765 Variação de Preço (1h) 0.00% Alteração de Preço (1D) -0.51% Variação de Preço (7d) -12.24%

O preço em tempo real de sun wukong (WUKONG) é $0.00000816. Nas últimas 24 horas, WUKONG foi negociado entre a mínima de $ 0.00000804 e a máxima de $ 0.00000825, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WUKONG é $ 0.00101444, enquanto o mais baixo é $ 0.00000765.

Em termos de desempenho de curto prazo, WUKONG variou 0.00% na última hora, -0.51% nas últimas 24 horas e -12.24% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de sun wukong (WUKONG)

Capitalização de mercado $ 8.16K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.16K Fornecimento Circulante 999.72M Fornecimento total 999,723,088.147353

A capitalização de mercado atual de sun wukong é $ 8.16K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WUKONG é 999.72M, com um fornecimento total de 999723088.147353. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 8.16K.