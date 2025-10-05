Informações de preço de Summer Point Token (SUMX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.01089369 $ 0.01089369 $ 0.01089369 Mínimo 24h $ 0.01123978 $ 0.01123978 $ 0.01123978 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.01089369$ 0.01089369 $ 0.01089369 Máximo 24h $ 0.01123978$ 0.01123978 $ 0.01123978 Máximo histórico $ 0.01769242$ 0.01769242 $ 0.01769242 Menor preço $ 0.01050959$ 0.01050959 $ 0.01050959 Variação de Preço (1h) -0.14% Alteração de Preço (1D) +0.96% Variação de Preço (7d) +1.09% Variação de Preço (7d) +1.09%

O preço em tempo real de Summer Point Token (SUMX) é $0.01122243. Nas últimas 24 horas, SUMX foi negociado entre a mínima de $ 0.01089369 e a máxima de $ 0.01123978, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SUMX é $ 0.01769242, enquanto o mais baixo é $ 0.01050959.

Em termos de desempenho de curto prazo, SUMX variou -0.14% na última hora, +0.96% nas últimas 24 horas e +1.09% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Summer Point Token (SUMX)

Capitalização de mercado $ 10.10M$ 10.10M $ 10.10M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.10M$ 10.10M $ 10.10M Fornecimento Circulante 900.00M 900.00M 900.00M Fornecimento total 900,000,000.0 900,000,000.0 900,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Summer Point Token é $ 10.10M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SUMX é 900.00M, com um fornecimento total de 900000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 10.10M.