O que é Suiswap (SSWP)

Suiswap is a decentralized cryptocurrency exchange built on the SUI blockchain, with the aim of providing a platform that is secure, efficient, and user-friendly for users to trade their cryptocurrencies. Its purpose is to overcome the limitations of traditional centralized exchanges by leveraging the power of blockchain technology to facilitate peer-to-peer transactions. The Suiswap platform operates with the SSWP token, serving multiple functions and utilities within the Suiswap ecosystem. Key functions of the SSWP token include: 1. Governance: SSWP token holders have the power to influence the direction of the Suiswap platform by participating in governance votes on various proposals related to the platform's operations and development. 2. Liquidity Provision Rewards: Users who provide liquidity to the Suiswap platform are rewarded with SSWP tokens. This encourages more users to participate in providing liquidity, which in turn enhances the overall trading experience on the platform by reducing slippage and improving price discovery. 3. Staking: SSWP token holders can stake their tokens to earn rewards. This not only provides an additional source of income for SSWP holders, but also helps to maintain the stability of the Suiswap platform by encouraging users to hold and stake their tokens rather than selling them. 4. Payment for Gas Fees: In the future, SSWP tokens will be used for payment of transaction fees (Gas fees) within the SUI blockchain through Suiswap Wallet. This functionality would enrich the utility of SSWP tokens, enhancing their inherent value. Suiswap intends to be a long-term, sustainable protocol that can contribute to the development of the broader SUI blockchain ecosystem. With its distinct tokenomics and comprehensive functionalities, Suiswap seeks to deliver an unparalleled decentralized trading experience for its users.

Recurso de Suiswap (SSWP) Site oficial

Previsão de preço do Suiswap (em USD)

SSWP para moedas locais

Tokenomics de Suiswap (SSWP)

Compreender a tokenomics de Suiswap (SSWP) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token SSWP agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Suiswap (SSWP) Quanto vale hoje o Suiswap (SSWP)? O preço ao vivo de SSWP em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de SSWP para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de SSWP para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Suiswap? A capitalização de mercado de SSWP é $ 88.74K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de SSWP? O fornecimento circulante de SSWP é de 10.00B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SSWP? SSWP atingiu um preço máximo histórico de 0.00458571 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SSWP? SSWP atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de SSWP? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SSWP é -- USD . SSWP vai subir ainda este ano? SSWP pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SSWP para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Suiswap (SSWP)