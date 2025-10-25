O preço ao vivo de Suiswap hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de SSWP para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de SSWP facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Suiswap hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de SSWP para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de SSWP facilmente na MEXC agora.

Preço em tempo real de 1 SSWP para USD

-3.40%1D
Última atualização da página: 2025-10-25 16:58:01 (UTC+8)

Informações de preço de Suiswap (SSWP) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00458571
$ 0.00458571$ 0.00458571

$ 0
$ 0$ 0

+0.52%

-3.45%

-18.27%

-18.27%

O preço em tempo real de Suiswap (SSWP) é --. Nas últimas 24 horas, SSWP foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SSWP é $ 0.00458571, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, SSWP variou +0.52% na última hora, -3.45% nas últimas 24 horas e -18.27% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Suiswap (SSWP)

$ 88.74K
$ 88.74K$ 88.74K

--
----

$ 88.74K
$ 88.74K$ 88.74K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Suiswap é $ 88.74K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SSWP é 10.00B, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 88.74K.

Histórico de preços de Suiswap (SSWP) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Suiswap em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Suiswap em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Suiswap em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Suiswap em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-3.45%
30 dias$ 0-47.43%
60 dias$ 0-38.86%
90 dias$ 0--

O que é Suiswap (SSWP)

Suiswap is a decentralized cryptocurrency exchange built on the SUI blockchain, with the aim of providing a platform that is secure, efficient, and user-friendly for users to trade their cryptocurrencies. Its purpose is to overcome the limitations of traditional centralized exchanges by leveraging the power of blockchain technology to facilitate peer-to-peer transactions.

The Suiswap platform operates with the SSWP token, serving multiple functions and utilities within the Suiswap ecosystem. Key functions of the SSWP token include:

  1. Governance: SSWP token holders have the power to influence the direction of the Suiswap platform by participating in governance votes on various proposals related to the platform's operations and development.

  2. Liquidity Provision Rewards: Users who provide liquidity to the Suiswap platform are rewarded with SSWP tokens. This encourages more users to participate in providing liquidity, which in turn enhances the overall trading experience on the platform by reducing slippage and improving price discovery.

  3. Staking: SSWP token holders can stake their tokens to earn rewards. This not only provides an additional source of income for SSWP holders, but also helps to maintain the stability of the Suiswap platform by encouraging users to hold and stake their tokens rather than selling them.

  4. Payment for Gas Fees: In the future, SSWP tokens will be used for payment of transaction fees (Gas fees) within the SUI blockchain through Suiswap Wallet. This functionality would enrich the utility of SSWP tokens, enhancing their inherent value.

Suiswap intends to be a long-term, sustainable protocol that can contribute to the development of the broader SUI blockchain ecosystem. With its distinct tokenomics and comprehensive functionalities, Suiswap seeks to deliver an unparalleled decentralized trading experience for its users.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo.

Previsão de preço do Suiswap (em USD)

Quanto valerá Suiswap (SSWP) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Suiswap (SSWP) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Suiswap.

Confira a previsão de preço de Suiswap agora!

SSWP para moedas locais

Tokenomics de Suiswap (SSWP)

Compreender a tokenomics de Suiswap (SSWP) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token SSWP agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Suiswap (SSWP)

Quanto vale hoje o Suiswap (SSWP)?
O preço ao vivo de SSWP em USD é 0 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de SSWP para USD?
O preço atual de SSWP para USD é $ 0. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Suiswap?
A capitalização de mercado de SSWP é $ 88.74K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de SSWP?
O fornecimento circulante de SSWP é de 10.00B USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SSWP?
SSWP atingiu um preço máximo histórico de 0.00458571 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SSWP?
SSWP atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de SSWP?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SSWP é -- USD.
SSWP vai subir ainda este ano?
SSWP pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SSWP para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 16:58:01 (UTC+8)

10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

