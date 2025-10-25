Informações de preço de SUI Desci Agents (DESCI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.02488851$ 0.02488851 $ 0.02488851 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +4.13% Alteração de Preço (1D) +6.16% Variação de Preço (7d) +16.87% Variação de Preço (7d) +16.87%

O preço em tempo real de SUI Desci Agents (DESCI) é --. Nas últimas 24 horas, DESCI foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de DESCI é $ 0.02488851, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, DESCI variou +4.13% na última hora, +6.16% nas últimas 24 horas e +16.87% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de SUI Desci Agents (DESCI)

Capitalização de mercado $ 62.91K$ 62.91K $ 62.91K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 100.84K$ 100.84K $ 100.84K Fornecimento Circulante 623.85M 623.85M 623.85M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de SUI Desci Agents é $ 62.91K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DESCI é 623.85M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 100.84K.