O que é Sui DePIN (SUIDEPIN)

SUI DEPIN is the first modular data AI network—that we proudly call the AI Layer of the Internet. Our main goal is to enable billions of devices, AI agents, and data owners to securely transact and monetize their data. But beyond the technical jargon, SUI DEPIN is about creating a fair, decentralized, and scalable ecosystem that empowers users and businesses alike. At its core, SUI DEPIN is a decentralized infrastructure that transforms unused internet bandwidth and data resources into valuable assets. Imagine a global network where devices and users contribute their bandwidth and processing power in exchange for rewards. This creates an ecosystem that benefits everyone—users, businesses, and the entire AI landscape.Our network is powered by over 1.5 million active nodes, spread across the globe. These nodes allow us to handle massive amounts of data daily, enabling us to scrape hundreds of thousands of records from websites efficiently and securely. Every node in our network acts as a proxy which we can utilize to gather any kind of publicly available data. Our self developed AI algorithms allows us and our clients to extract the data from the website without creating any additional software. We can just describe what kind of data we are looking for and the algorithm can easily extract this data from crawled html code. Also having 1.5 million active nodes makes our network restriction proof which means we can scrape data worldwide no matter which country operates the servers. Our infrastructure solution solves a huge problem AI and BIg Data companies have. They need tremendous amounts of data to work on their models. Getting this data is getting harder and harder and requires to hire at least few experts in the field. Our solution currently can automize 99% of the work and allow the startups to get the same datasets as their big competitors.

Recurso de Sui DePIN (SUIDEPIN) Site oficial

Previsão de preço do Sui DePIN (em USD)

Quanto valerá Sui DePIN (SUIDEPIN) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Sui DePIN (SUIDEPIN) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Sui DePIN.

Confira a previsão de preço de Sui DePIN agora!

SUIDEPIN para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Sui DePIN (SUIDEPIN)

Compreender a tokenomics de Sui DePIN (SUIDEPIN) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token SUIDEPIN agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Sui DePIN (SUIDEPIN) Quanto vale hoje o Sui DePIN (SUIDEPIN)? O preço ao vivo de SUIDEPIN em USD é 0.00032634 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de SUIDEPIN para USD? $ 0.00032634 . Confira o O preço atual de SUIDEPIN para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Sui DePIN? A capitalização de mercado de SUIDEPIN é $ 326.34K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de SUIDEPIN? O fornecimento circulante de SUIDEPIN é de 1.00B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SUIDEPIN? SUIDEPIN atingiu um preço máximo histórico de 0.02374623 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SUIDEPIN? SUIDEPIN atingiu um preço minímo histórico de 0.00004336 USD . Qual é o volume de negociação de SUIDEPIN? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SUIDEPIN é -- USD . SUIDEPIN vai subir ainda este ano? SUIDEPIN pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SUIDEPIN para uma análise mais detalhada.

