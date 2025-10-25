Preço de Sui DePIN (SUIDEPIN)
-0.03%
+369.13%
+453.07%
+453.07%
O preço em tempo real de Sui DePIN (SUIDEPIN) é $0.00032634. Nas últimas 24 horas, SUIDEPIN foi negociado entre a mínima de $ 0.00006914 e a máxima de $ 0.00032685, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SUIDEPIN é $ 0.02374623, enquanto o mais baixo é $ 0.00004336.
Em termos de desempenho de curto prazo, SUIDEPIN variou -0.03% na última hora, +369.13% nas últimas 24 horas e +453.07% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.
A capitalização de mercado atual de Sui DePIN é $ 326.34K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SUIDEPIN é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 326.34K.
Durante o dia de hoje, a variação do preço de Sui DePIN em USD foi de $ +0.00025677.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Sui DePIN em USD foi de $ +0.0019462305.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Sui DePIN em USD foi de $ +0.0006936328.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Sui DePIN em USD foi de $ +0.00014041571605632843.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ +0.00025677
|+369.13%
|30 dias
|$ +0.0019462305
|+596.38%
|60 dias
|$ +0.0006936328
|+212.55%
|90 dias
|$ +0.00014041571605632843
|+75.52%
SUI DEPIN is the first modular data AI network—that we proudly call the AI Layer of the Internet. Our main goal is to enable billions of devices, AI agents, and data owners to securely transact and monetize their data. But beyond the technical jargon, SUI DEPIN is about creating a fair, decentralized, and scalable ecosystem that empowers users and businesses alike.
At its core, SUI DEPIN is a decentralized infrastructure that transforms unused internet bandwidth and data resources into valuable assets. Imagine a global network where devices and users contribute their bandwidth and processing power in exchange for rewards. This creates an ecosystem that benefits everyone—users, businesses, and the entire AI landscape.Our network is powered by over 1.5 million active nodes, spread across the globe. These nodes allow us to handle massive amounts of data daily, enabling us to scrape hundreds of thousands of records from websites efficiently and securely.
Every node in our network acts as a proxy which we can utilize to gather any kind of publicly available data. Our self developed AI algorithms allows us and our clients to extract the data from the website without creating any additional software. We can just describe what kind of data we are looking for and the algorithm can easily extract this data from crawled html code. Also having 1.5 million active nodes makes our network restriction proof which means we can scrape data worldwide no matter which country operates the servers. Our infrastructure solution solves a huge problem AI and BIg Data companies have. They need tremendous amounts of data to work on their models. Getting this data is getting harder and harder and requires to hire at least few experts in the field. Our solution currently can automize 99% of the work and allow the startups to get the same datasets as their big competitors.
