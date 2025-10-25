O preço ao vivo de Sui DePIN hoje é 0.00032634 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de SUIDEPIN para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de SUIDEPIN facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Sui DePIN hoje é 0.00032634 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de SUIDEPIN para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de SUIDEPIN facilmente na MEXC agora.

$0.00032634
+369.10%1D
Última atualização da página: 2025-10-25 16:57:52 (UTC+8)

Informações de preço de Sui DePIN (SUIDEPIN) (USD)

$ 0.00006914
$ 0.00032685
$ 0.00006914
$ 0.00032685
$ 0.02374623
$ 0.00004336
-0.03%

+369.13%

+453.07%

+453.07%

O preço em tempo real de Sui DePIN (SUIDEPIN) é $0.00032634. Nas últimas 24 horas, SUIDEPIN foi negociado entre a mínima de $ 0.00006914 e a máxima de $ 0.00032685, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SUIDEPIN é $ 0.02374623, enquanto o mais baixo é $ 0.00004336.

Em termos de desempenho de curto prazo, SUIDEPIN variou -0.03% na última hora, +369.13% nas últimas 24 horas e +453.07% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Sui DePIN (SUIDEPIN)

$ 326.34K
1.00B
1,000,000,000.0
A capitalização de mercado atual de Sui DePIN é $ 326.34K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SUIDEPIN é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 326.34K.

Histórico de preços de Sui DePIN (SUIDEPIN) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Sui DePIN em USD foi de $ +0.00025677.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Sui DePIN em USD foi de $ +0.0019462305.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Sui DePIN em USD foi de $ +0.0006936328.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Sui DePIN em USD foi de $ +0.00014041571605632843.

Hoje$ +0.00025677+369.13%
30 dias$ +0.0019462305+596.38%
60 dias$ +0.0006936328+212.55%
90 dias$ +0.00014041571605632843+75.52%

O que é Sui DePIN (SUIDEPIN)

SUI DEPIN is the first modular data AI network—that we proudly call the AI Layer of the Internet. Our main goal is to enable billions of devices, AI agents, and data owners to securely transact and monetize their data. But beyond the technical jargon, SUI DEPIN is about creating a fair, decentralized, and scalable ecosystem that empowers users and businesses alike.

At its core, SUI DEPIN is a decentralized infrastructure that transforms unused internet bandwidth and data resources into valuable assets. Imagine a global network where devices and users contribute their bandwidth and processing power in exchange for rewards. This creates an ecosystem that benefits everyone—users, businesses, and the entire AI landscape.Our network is powered by over 1.5 million active nodes, spread across the globe. These nodes allow us to handle massive amounts of data daily, enabling us to scrape hundreds of thousands of records from websites efficiently and securely.

Every node in our network acts as a proxy which we can utilize to gather any kind of publicly available data. Our self developed AI algorithms allows us and our clients to extract the data from the website without creating any additional software. We can just describe what kind of data we are looking for and the algorithm can easily extract this data from crawled html code. Also having 1.5 million active nodes makes our network restriction proof which means we can scrape data worldwide no matter which country operates the servers. Our infrastructure solution solves a huge problem AI and BIg Data companies have. They need tremendous amounts of data to work on their models. Getting this data is getting harder and harder and requires to hire at least few experts in the field. Our solution currently can automize 99% of the work and allow the startups to get the same datasets as their big competitors.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Quanto valerá Sui DePIN (SUIDEPIN) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Sui DePIN (SUIDEPIN) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Sui DePIN.

Compreender a tokenomics de Sui DePIN (SUIDEPIN) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Sui DePIN (SUIDEPIN)

Quanto vale hoje o Sui DePIN (SUIDEPIN)?
O preço ao vivo de SUIDEPIN em USD é 0.00032634 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de SUIDEPIN para USD?
O preço atual de SUIDEPIN para USD é $ 0.00032634. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Sui DePIN?
A capitalização de mercado de SUIDEPIN é $ 326.34K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de SUIDEPIN?
O fornecimento circulante de SUIDEPIN é de 1.00B USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SUIDEPIN?
SUIDEPIN atingiu um preço máximo histórico de 0.02374623 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SUIDEPIN?
SUIDEPIN atingiu um preço minímo histórico de 0.00004336 USD.
Qual é o volume de negociação de SUIDEPIN?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SUIDEPIN é -- USD.
SUIDEPIN vai subir ainda este ano?
SUIDEPIN pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SUIDEPIN para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 16:57:52 (UTC+8)

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

