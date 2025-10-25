Informações de preço de Striker League (MBS) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.00121891 Máximo 24h $ 0.00129532 Máximo histórico $ 2.58 Menor preço $ 0.00118621 Variação de Preço (1h) +0.12% Alteração de Preço (1D) -2.53% Variação de Preço (7d) -18.90%

O preço em tempo real de Striker League (MBS) é $0.00122199. Nas últimas 24 horas, MBS foi negociado entre a mínima de $ 0.00121891 e a máxima de $ 0.00129532, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MBS é $ 2.58, enquanto o mais baixo é $ 0.00118621.

Em termos de desempenho de curto prazo, MBS variou +0.12% na última hora, -2.53% nas últimas 24 horas e -18.90% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Striker League (MBS)

Capitalização de mercado $ 763.69K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.22M Fornecimento Circulante 625.44M Fornecimento total 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Striker League é $ 763.69K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MBS é 625.44M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.22M.