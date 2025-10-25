Informações de preço de Stool Prisondente (JAILSTOOL) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00232111 $ 0.00232111 $ 0.00232111 Mínimo 24h $ 0.00242971 $ 0.00242971 $ 0.00242971 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00232111$ 0.00232111 $ 0.00232111 Máximo 24h $ 0.00242971$ 0.00242971 $ 0.00242971 Máximo histórico $ 0.217874$ 0.217874 $ 0.217874 Menor preço $ 0.00211786$ 0.00211786 $ 0.00211786 Variação de Preço (1h) -0.42% Alteração de Preço (1D) -1.74% Variação de Preço (7d) +9.11% Variação de Preço (7d) +9.11%

O preço em tempo real de Stool Prisondente (JAILSTOOL) é $0.00238665. Nas últimas 24 horas, JAILSTOOL foi negociado entre a mínima de $ 0.00232111 e a máxima de $ 0.00242971, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de JAILSTOOL é $ 0.217874, enquanto o mais baixo é $ 0.00211786.

Em termos de desempenho de curto prazo, JAILSTOOL variou -0.42% na última hora, -1.74% nas últimas 24 horas e +9.11% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Stool Prisondente (JAILSTOOL)

Capitalização de mercado $ 2.39M$ 2.39M $ 2.39M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.39M$ 2.39M $ 2.39M Fornecimento Circulante 999.85M 999.85M 999.85M Fornecimento total 999,853,822.11 999,853,822.11 999,853,822.11

A capitalização de mercado atual de Stool Prisondente é $ 2.39M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de JAILSTOOL é 999.85M, com um fornecimento total de 999853822.11. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.39M.