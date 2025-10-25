Informações de preço de Stonks (STNK) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 16.66 Máximo 24h $ 20.42 Máximo histórico $ 370.17 Menor preço $ 7.81 Variação de Preço (1h) +0.88% Alteração de Preço (1D) -12.49% Variação de Preço (7d) -33.52%

O preço em tempo real de Stonks (STNK) é $17.23. Nas últimas 24 horas, STNK foi negociado entre a mínima de $ 16.66 e a máxima de $ 20.42, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de STNK é $ 370.17, enquanto o mais baixo é $ 7.81.

Em termos de desempenho de curto prazo, STNK variou +0.88% na última hora, -12.49% nas últimas 24 horas e -33.52% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Stonks (STNK)

Capitalização de mercado $ 9.99M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 9.99M Fornecimento Circulante 581.91K Fornecimento total 581,910.376662726

A capitalização de mercado atual de Stonks é $ 9.99M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de STNK é 581.91K, com um fornecimento total de 581910.376662726. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 9.99M.