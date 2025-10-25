O que é StickDAO (STICK)

Stick DAO is a community-driven project with a simple but ambitious goal: to help StickMan become one of Neuralink's first patients. Stickman is a 37-year-old man who suffered a tragic car accident 18 years ago that left him with a spinal injury. Neuralink only accepts candidates under 40, which means we have just three years to make this happen. Our DAO was created to fund his journey and to support others with similarly life-changing projects in the future. This initiative is just the beginning. Stick DAO aims to establish a sustainable platform for funding transformative ideas and creating opportunities for those in need. Holding this token means being part of a web3 community that vibes together, shares information, and delivers real, measurable impact.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre StickDAO (STICK) Quanto vale hoje o StickDAO (STICK)? O preço ao vivo de STICK em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de STICK para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de STICK para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de StickDAO? A capitalização de mercado de STICK é $ 480.43K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de STICK? O fornecimento circulante de STICK é de 999.87M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de STICK? STICK atingiu um preço máximo histórico de 0.00136253 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de STICK? STICK atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de STICK? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para STICK é -- USD . STICK vai subir ainda este ano? STICK pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do STICK para uma análise mais detalhada.

