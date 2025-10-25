Informações de preço de stBGT (STBGT) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 1.83 Máximo 24h $ 1.93 Máximo histórico $ 3.05 Menor preço $ 1.58 Variação de Preço (1h) -0.20% Alteração de Preço (1D) -5.00% Variação de Preço (7d) +5.87%

O preço em tempo real de stBGT (STBGT) é $1.83. Nas últimas 24 horas, STBGT foi negociado entre a mínima de $ 1.83 e a máxima de $ 1.93, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de STBGT é $ 3.05, enquanto o mais baixo é $ 1.58.

Em termos de desempenho de curto prazo, STBGT variou -0.20% na última hora, -5.00% nas últimas 24 horas e +5.87% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de stBGT (STBGT)

Capitalização de mercado $ 331.45K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 331.45K Fornecimento Circulante 181.37K Fornecimento total 181,374.6387117488

A capitalização de mercado atual de stBGT é $ 331.45K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de STBGT é 181.37K, com um fornecimento total de 181374.6387117488. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 331.45K.