Informações de preço de Stargate Bridged WETH (WETH) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 3,871.55 $ 3,871.55 $ 3,871.55 Mínimo 24h $ 3,996.63 $ 3,996.63 $ 3,996.63 Máximo 24h Mínimo 24h $ 3,871.55$ 3,871.55 $ 3,871.55 Máximo 24h $ 3,996.63$ 3,996.63 $ 3,996.63 Máximo histórico $ 4,751.86$ 4,751.86 $ 4,751.86 Menor preço $ 3,428.61$ 3,428.61 $ 3,428.61 Variação de Preço (1h) +0.30% Alteração de Preço (1D) -0.92% Variação de Preço (7d) +1.57% Variação de Preço (7d) +1.57%

O preço em tempo real de Stargate Bridged WETH (WETH) é $3,937.56. Nas últimas 24 horas, WETH foi negociado entre a mínima de $ 3,871.55 e a máxima de $ 3,996.63, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WETH é $ 4,751.86, enquanto o mais baixo é $ 3,428.61.

Em termos de desempenho de curto prazo, WETH variou +0.30% na última hora, -0.92% nas últimas 24 horas e +1.57% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Stargate Bridged WETH (WETH)

Capitalização de mercado $ 138.98M$ 138.98M $ 138.98M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 138.98M$ 138.98M $ 138.98M Fornecimento Circulante 35.30K 35.30K 35.30K Fornecimento total 35,296.00691331503 35,296.00691331503 35,296.00691331503

A capitalização de mercado atual de Stargate Bridged WETH é $ 138.98M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WETH é 35.30K, com um fornecimento total de 35296.00691331503. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 138.98M.