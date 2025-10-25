Informações de preço de Stargate Bridged USDT0 (USDT0) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.998005 Máximo 24h $ 1.006 Máximo histórico $ 1.013 Menor preço $ 0.93476 Variação de Preço (1h) +0.08% Alteração de Preço (1D) +0.13% Variação de Preço (7d) -0.03%

O preço em tempo real de Stargate Bridged USDT0 (USDT0) é $1.001. Nas últimas 24 horas, USDT0 foi negociado entre a mínima de $ 0.998005 e a máxima de $ 1.006, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de USDT0 é $ 1.013, enquanto o mais baixo é $ 0.93476.

Em termos de desempenho de curto prazo, USDT0 variou +0.08% na última hora, +0.13% nas últimas 24 horas e -0.03% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Stargate Bridged USDT0 (USDT0)

Capitalização de mercado $ 2.97M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.97M Fornecimento Circulante 2.97M Fornecimento total 2,965,500.917189

A capitalização de mercado atual de Stargate Bridged USDT0 é $ 2.97M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de USDT0 é 2.97M, com um fornecimento total de 2965500.917189. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.97M.