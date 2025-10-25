Informações de preço de Stargate Bridged USDC (USDC.E) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.998692 $ 0.998692 $ 0.998692 Mínimo 24h $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.998692$ 0.998692 $ 0.998692 Máximo 24h $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Máximo histórico $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Menor preço $ 0.989603$ 0.989603 $ 0.989603 Variação de Preço (1h) +0.03% Alteração de Preço (1D) -0.02% Variação de Preço (7d) -0.00% Variação de Preço (7d) -0.00%

O preço em tempo real de Stargate Bridged USDC (USDC.E) é $0.999939. Nas últimas 24 horas, USDC.E foi negociado entre a mínima de $ 0.998692 e a máxima de $ 1.001, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de USDC.E é $ 1.011, enquanto o mais baixo é $ 0.989603.

Em termos de desempenho de curto prazo, USDC.E variou +0.03% na última hora, -0.02% nas últimas 24 horas e -0.00% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Stargate Bridged USDC (USDC.E)

Capitalização de mercado $ 119.21M$ 119.21M $ 119.21M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 119.21M$ 119.21M $ 119.21M Fornecimento Circulante 119.22M 119.22M 119.22M Fornecimento total 119,223,235.522594 119,223,235.522594 119,223,235.522594

A capitalização de mercado atual de Stargate Bridged USDC é $ 119.21M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de USDC.E é 119.22M, com um fornecimento total de 119223235.522594. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 119.21M.