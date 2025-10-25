Informações de preço de Standard Protocol (STND) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 3.06$ 3.06 $ 3.06 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.08% Alteração de Preço (1D) -0.92% Variação de Preço (7d) -2.31% Variação de Preço (7d) -2.31%

O preço em tempo real de Standard Protocol (STND) é --. Nas últimas 24 horas, STND foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de STND é $ 3.06, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, STND variou +0.08% na última hora, -0.92% nas últimas 24 horas e -2.31% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Standard Protocol (STND)

Capitalização de mercado $ 78.15K$ 78.15K $ 78.15K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 85.90K$ 85.90K $ 85.90K Fornecimento Circulante 90.97M 90.97M 90.97M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Standard Protocol é $ 78.15K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de STND é 90.97M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 85.90K.