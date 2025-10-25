Informações de preço de Staked UTY (YUTY) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 1.033 Mínimo 24h $ 1.033 Máximo 24h $ 1.033 Máximo histórico $ 1.038 Menor preço $ 1.005 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -0.00% Variação de Preço (7d) -0.06%

O preço em tempo real de Staked UTY (YUTY) é $1.033. Nas últimas 24 horas, YUTY foi negociado entre a mínima de $ 1.033 e a máxima de $ 1.033, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de YUTY é $ 1.038, enquanto o mais baixo é $ 1.005.

Em termos de desempenho de curto prazo, YUTY variou -- na última hora, -0.00% nas últimas 24 horas e -0.06% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Staked UTY (YUTY)

Capitalização de mercado $ 21.16M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 21.16M Fornecimento Circulante 20.49M Fornecimento total 20,493,017.78932221

A capitalização de mercado atual de Staked UTY é $ 21.16M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de YUTY é 20.49M, com um fornecimento total de 20493017.78932221. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 21.16M.